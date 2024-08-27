Musiki eğitimli imam büyüledi! Sokak müzisyeniyle ilahi söyledi

Hem imamda olması gereken ses kalitesine sahip hem de o sese musiki eğitimi aldırmış bir isim Dursun Şahin. Diyanet'in yarışmasında Türkiye 1. olan ödüllü imam son videolarından birinde Amerika'daki sokak müzisyenine ilahiyle eşlik etmişti. O anları tüm dünya konuştu. Yurda dönen Dursun Şahin bakın neler anlattı.

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