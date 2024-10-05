05 Ekim 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
Muradiye'de 85 yaşındaki şahıs kayıp

Muradiye'de 85 yaşındaki şahıs kayıp

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.10.2024 15:18
Van'ın Muradiye ilçesinde, pancar toplamaya çıkan 85 yaşındaki Ahmet Ertaş'tan 6 gündür haber alınamıyor.
Elazığ’da balıkçının ağına 30 kiloluk Turna balığı takıldı
Elazığ’da balıkçının ağına 30 kiloluk Turna balığı takıldı
Aynı ağaçtan düşen amca ve yeğen yaralandı
Aynı ağaçtan düşen amca ve yeğen yaralandı
Palamudun tanesi 150 TL’den 80 TL’ye düştü
Palamudun tanesi 150 TL’den 80 TL’ye düştü
Ormanda kayboldu 3 gün sonra bulundu
Ormanda kayboldu 3 gün sonra bulundu
Muradiye’de 85 yaşındaki şahıs kayıp
Muradiye'de 85 yaşındaki şahıs kayıp
Esenyurt’ta kavgada birbirlerine televizyonlarla saldırdılar
Esenyurt’ta kavgada birbirlerine televizyonlarla saldırdılar
İki aile arasında kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı
İki aile arasında kavgada silahlar konuştu: 3 yaralı
Canlı yayında bombardıman
Canlı yayında bombardıman
Kurtarma römorkörü kaptanı kazaya müdahalesini anlattı
Kurtarma römorkörü kaptanı kazaya müdahalesini anlattı
Doğuştan engelli Başak hayali olan akülü aracına kavuştu
Doğuştan engelli Başak hayali olan akülü aracına kavuştu
Kiralık otomobille takla attılar: 3 yaralı
Kiralık otomobille takla attılar: 3 yaralı
Patatesi kendi üretip kendi satıyor
Patatesi kendi üretip kendi satıyor
Daha Fazla Video Göster