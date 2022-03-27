27 Mart 2022, Pazar
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Muhtar zehir taciri çıktı! Televizyonda söyledikleri pes dedirtti
Amasya'da dur ihtarına uymayan bir otomobille yakalanan Canik ilçesine bağlı İkiyüz Evler Mahallesi'nin muhtarı Erdoğan Destici, araçta binlerce uyuşturucu hapla yakalandı. Destici'nin 2 yıl önce katıldığı bir televizyon programında uyuşturucu ile mücadeleyle ilgili çözüm önerileri sunduğu ortaya çıktı.