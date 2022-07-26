26 Temmuz 2022, Salı
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Muhammed Cem'in sağlık durumu nasıl?
9 yaşındaki Muhammed Cem’in sağlık durumunu A Haber muhabiri Yasin Anzerli'nin konuğu Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ve Başhekim Prof. Dr. Yıldıray Çetin ile konuştuk.