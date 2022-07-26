26 Temmuz 2022, Salı
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Muhammed Cem'in annesinden oğluna hastanede ilk ziyaret
Bursa'da çöple dolu evin tahliyesi sırasında kilitli bir odada bitkin halde bulunan 9 yaşındaki Cem Muhammet'in Antalya’da yaşayan annesi Yasemin A., oğlunu tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Anne Yasemin A., “Düne göre oğlum çok, iyi yüzü gülüyor, hızla iyileşiyor. Oğlumun hastanede bakım altında olduğuna sevindim. Çok iyi bakıldığını gördüm ve içim rahat etti. Ama benim yanımda olmasını istiyorum. Biraz daha iyileştikten sonra birlikte olacağız ben eminim” dedi.