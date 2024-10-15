Muhabbet kuşlarını suni teneffüsle kurtarmaya çalıştılar!

Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü. Yangından kurtarılan muhabbet kuşları suni teneffüs ile kurtarılmaya çalışılsa da kuşlar yaşamını yitirdi.

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