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Muğla'yı hortum vurdu: Çatılar uçtu ağaçların dalları kırıldı

İHA
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Giriş: 23.01.2022 14:54
Türkiye'de pek çok il kar yağışının etkisi altındayken Muğla'da hortum meydana geldi. Bodrum'da oluşan hortum nedeniyle bir evin paneli uçtu, 10'dan fazla zeytin ağacı da zarar gördü.
Muğla’yı hortum vurdu
Muğla'yı hortum vurdu
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