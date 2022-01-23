23 Ocak 2022, Pazar
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Muğla'yı hortum vurdu: Çatılar uçtu ağaçların dalları kırıldı
Türkiye'de pek çok il kar yağışının etkisi altındayken Muğla'da hortum meydana geldi. Bodrum'da oluşan hortum nedeniyle bir evin paneli uçtu, 10'dan fazla zeytin ağacı da zarar gördü.