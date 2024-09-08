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Muğla'daki yangında alevler hızla büyüdü!

Muğla'daki yangında alevler hızla büyüdü!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.09.2024 01:15
Muğla’da saatlerdir devam eden orman yangınına gece görüşlü helikopter ve kara ekipleri aralıksız müdahale ediyor. Yangının yayılmasını önlemek için sarp arazilerde yoğun çalışma sürüyor. A Haber muhabiri Vural Efecik bölgedeki son durumu aktarırken yangının rüzgar nedeniyle giderek büyüdüğünü ifade etti.
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