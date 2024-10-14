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Muğla'da sokak ortasında palalı kavga

Muğla'da sokak ortasında palalı kavga

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 14.10.2024 05:15
Muğla'nın Marmaris ilçesinde kimliği belirsiz kişiler sokak ortasında kavga etti. Taraflardan birisi kavga ettiği kişinin üzerine palayla yürüdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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