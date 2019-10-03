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03.10.2019

Muğla'da seyir halindeki yolcu otobüsünde yangın çıktı |Video

Muğla'da, şehirlerarası arası taşımacılık yapan yolcu otobüsünde, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Otobüsteki 12 yolcu tahliye edilirken, yangın söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Sakarya'dan Muğla'nın Marmaris ilçesine giden İrfan Çelik'in yönetimindeki 35 PK 671 plakalı şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmından, bugün saat 08.30 sıralarında, Muğla- Antalya karayolu Sakar Geçidi'ne gelince dumanlar yükselmeye başladı.

OTOBÜS ŞOFÖRÜ YANGINI FARKETTİ

Yangını fark eden sürücü Çelik, otobüsü yol kenarına çekerek araçtaki 12 yolcuyu tahliye etti. İhbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı yangın nedeniyle araçta maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, incelemenin sürdüğü kaydedildi. Jandarma, yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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