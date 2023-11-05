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Muğla'da sel felaketi! Fındık büyüklüğünde dolu yağdı

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Giriş: 05.11.2023 11:46
Güncelleme:05.11.2023 11:46
Muğla’nın Menteşe ilçesinde sabah saat 05.00’te başlayan gök gürültüsü, fırtına ve yağmur ile birlikte dolu yağışı sonrası su baskınları yaşandı. Fındık büyüklüğünde yağan dolu ağaçların yapraklarına zarar verdi.
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