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Muğla’da şarampole devrilen kamyon yandı, şoför yanarak can verdi

DHA
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Giriş: 17.07.2022 14:14
Muğla'nın Milas ilçesinde, şarampole devrilerek alev alev yanan kamyonun 33 yaşındaki şoförü Ali Güler, yaşamını yitirdi. Sürücünün cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
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