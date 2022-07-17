17 Temmuz 2022, Pazar
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Muğla’da şarampole devrilen kamyon yandı, şoför yanarak can verdi
Muğla'nın Milas ilçesinde, şarampole devrilerek alev alev yanan kamyonun 33 yaşındaki şoförü Ali Güler, yaşamını yitirdi. Sürücünün cesedi Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.