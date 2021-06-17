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Muğla’da polisi şehit edenlerin yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı

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Giriş: 17.06.2021 11:10
Güncelleme:17.06.2021 11:11
Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişiler, kendilerini takip eden polislere ateş açtı. Saldırıda, bir polis şehit oldu, biri de yaralandı. Kaçan zanlılar, kısa süren kovalamacanın ardından gözaltına alındı. 4 zanlı kısa süren kovalamacanın ardından silahlarıyla birlikte yakalandı.
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