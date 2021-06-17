Muğla’da polisi şehit edenlerin yakalanma anı görüntüleri ortaya çıktı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde silah kaçakçılığı yaptığı belirlenen kişiler, kendilerini takip eden polislere ateş açtı. Saldırıda, bir polis şehit oldu, biri de yaralandı. Kaçan zanlılar, kısa süren kovalamacanın ardından gözaltına alındı. 4 zanlı kısa süren kovalamacanın ardından silahlarıyla birlikte yakalandı.

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