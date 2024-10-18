18 Ekim 2024, Cuma
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Muğla'da orman yangını! Ekiplerin canhıraş mücadelesi sürüyor
Muğla'da 2 noktada çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekipler rüzgarın şiddeti ile geniş bir alana yayılan alevleri kontrol etmek için karadan müdahaleleri sürdürürken, bölgeye tankerlerle su taşındığı belirtildi. Öte yandan Muğla Valisi Akbıyık, kentteki orman yangınını kontrol altına almaya çalıştıklarını söyledi. Akbıyık, "Yangın, çok geniş bir alanda. Yüksek bir rüzgar var. Bu da maalesef mücadeleyi zorlaştırıyor. Şu ana kadar iki hanede 11 vatandaşımızı tahliye ettik" dedi.