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Muğla'da makilik alanda yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısmen kontrol altında

A Haber
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Giriş: 24.07.2023 08:58
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.
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