24 Temmuz 2023, Pazartesi
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Muğla'da makilik alanda yangın! Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler kısmen kontrol altında
Muğla'nın Seydikemer ilçesinde makilik alanda yangın çıktı. Alevler rüzgarın etkisiyle büyüdü. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor. Orman Genel Müdürlüğü yangının kısmen kontrol altına alındığını bildirdi. Ayrıntıları A Haber muhabiri Vural Efecik aktardı.