Muğla'da korkutan deprem! 11 Eylül 2021 AFAD son depremler listesi

Muğla'da deprem... AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yerin 8.02 kilometre altında gerçekleşen deprem çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, ilk gelen bilgilere göre can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. İşte AFAD'dan alınan verilere göre, 11 Eylül 2021 son depremler listesi...