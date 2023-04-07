07 Nisan 2023, Cuma
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Muğla’da korkunç olay! “Seni aldatmadım” diyen genç kız kayalıklardan atladı
Dehşete düşüren olay dün Muğla'da meydana geldi. Erkek arkadaşı ile tartıştıktan sonra 'Seni hiçbir zaman aldatmadım' diyerek video çeken 21 yaşındaki Bahar C., Asar Dağı'ndaki kayalıklardan atladı. Bu videoyu ailesine de gönderen Bahar C.'nin yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Ekipler, 5 saat süren çalışmaların ardından genç kızın cansız bedenine ulaştı. İşte korkunç olayın ayrıntıları...