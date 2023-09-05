Muğla’da kontrolden çıkan midibüs ters döndü! O anların görüntüsü ortaya çıktı

Muğla'da sürücüsünün kontrolünden çıkan bir midibüs dere yatağına devrildi. Bodrum'da yaşanan kazada işçileri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı. Kaza anları güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan midibüs dere yatağına devrildi, 23 yolcu yaralandı. Bodrum'daki bir araç bakım servisinde çalışan personeli taşıyan Ahmet Varlı yönetimindeki 48 S 3568 plakalı midibüs, Konacık Atatürk Bulvarı'nda yağmurla kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

Kaldırımı aşıp dere yatağına devrilen midibüsteki 23 yolcu yaralandı. İhbarın ardından kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Midibüs dere yatağına tamamen düşmemesi için halatlarla ağaca bağlandı. Yaralılar, ekiplerce ambulanslara alınarak hastaneye kaldırıldı.

Kimi yaralılar da özel araçlarla hastaneye götürüldü. Ağır hasar alan midibüs vinç yardımıyla dereden çıkarıldı. Öte yandan kazada bir yolcunun parmağı koptu. Yolcunun kopan parmağı, dakikalarca dere yatağında arandı. Bulunan parmak buz içerisine konularak hastaneye götürüldü. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

KAZA KAMERADA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 23 kişinin yaralandığı, işçi servis midibüsünün dere yatağına düştüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, midibüsün kayarak dere yatağına düştüğü ve çevredekilerin yardıma koştuğu görüldü.