23 Temmuz 2022, Cumartesi
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Muğla'da kadın cinayeti! Ayrılığı kabullenemedi dehşet saçtı! Önce kız arkadaşını sonra kendini öldürdü
Bir kadın cinayeti de Muğla'da yaşandı. Fethiye ilçesinde Fatih Eryılmaz, eski kız arkadaşı 29 yaşındaki Derya Tekin'i tabancayla vurduktan sonra aynı silahla yaşamına son verdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.