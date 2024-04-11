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Muğla'da iki grup birbirine girdi! Ortalık savaş alanına döndü

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Giriş: 11.04.2024 01:30
Muğla’nın Milas ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada ortalık savaş alanına döndü. Olayda yaralıların olduğu öğrenildi.
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Muğla’da iki grup birbirine girdi!
Muğla'da iki grup birbirine girdi!
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