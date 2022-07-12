12 Temmuz 2022, Salı
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Muğla’da hayrete düşüren olay! Evin bahçesindeki kuyudan öyle bir şey çıktı ki… Böyle kurtarıldı
Muğla'nın Milas ilçesi Selimiye Mahallesi'nde bulunan bir evin bahçesindeki kuyudan çıkan ekipleri hayrete düşürdü. O anlar saniye saniye saniye kayda alındı. Bakın nasıl kurtarıldı...