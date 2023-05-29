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Muğla'da gökyüzünde görenleri şaşkına çeviren manzara! Gören telefona sarıldı

İHA
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Giriş: 29.05.2023 16:23
Muğla’nın Menteşe ilçesinde başlayan sağanak öncesi Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi üstünde oluşan ilginç hortum vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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