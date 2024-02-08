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Muğla’da fındık büyüklüğünde dolu yağdı! Vatandaşlar sokakta kar değil, dolu küredi

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Giriş: 08.02.2024 23:39
Muğla’nın Menteşe ilçesinde saat 21.30 sıralarında başlayan sağanak yağış sonrası fındık büyüklüğündeki dolu sokakları beyaza bürüdü. Sokaklardan yağmur suyu yerine dolu akarken mazgallar tıkandı.
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