Muğla’da evinde kedi ve köpek ölüsü bulunmuştu! Hikmet Akarca’ya “Diyojen sendromu” incelemesi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, evinde 27 köpek ve 10 kedi ölüsü bulunup gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede 3 hafta süreyle Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verilen 74 yaşındaki Hikmet Akarca için 'Diyojen sendromu' üzerinde durulduğu bildirildi.