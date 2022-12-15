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Muğla’da evinde kedi ve köpek ölüsü bulunmuştu! Hikmet Akarca'ya “Diyojen sendromu” incelemesi

İHA
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Giriş: 15.12.2022 12:23
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, evinde 27 köpek ve 10 kedi ölüsü bulunup gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede 3 hafta süreyle Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verilen 74 yaşındaki Hikmet Akarca için 'Diyojen sendromu' üzerinde durulduğu bildirildi.
Muğla’da evinde kedi ve köpek ölüsü bulunmuştu! Hikmet Akarca’ya “Diyojen sendromu” incelemesi
Muğla’da evinde kedi ve köpek ölüsü bulunmuştu! Hikmet Akarca'ya “Diyojen sendromu” incelemesi
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