15 Aralık 2022, Perşembe
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Muğla’da evinde kedi ve köpek ölüsü bulunmuştu! Hikmet Akarca'ya “Diyojen sendromu” incelemesi
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, evinde 27 köpek ve 10 kedi ölüsü bulunup gözaltına alınan ve sevk edildiği adliyede 3 hafta süreyle Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem altına alınmasına karar verilen 74 yaşındaki Hikmet Akarca için 'Diyojen sendromu' üzerinde durulduğu bildirildi.