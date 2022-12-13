Muğla’da evinde hayvan ölüleri bulunan şahıstan kan donduran ifade: ‘Bazısını gömdüm, bazısını torbalayıp balkona koydum’

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, evinde çok sayıda çürümüş köpek ve kedi ölüsü bulunup gözaltına alınan, sevk edildiği adliyede üç hafta süre ile gözlem altına alınmak üzere, Manisa Ruh Sağlığı Hastalıkları Hastanesi'ne gönderilen 74 yaşındaki Hikmet Akarca adlı kadının, savcılıktaki ifadesi gün yüzüne çıktı. Akarca, emniyetteki ifadesinde, "Ölen hayvanların bazılarını ikametimin bahçesine gömdüm. Gömemediğim hayvanları ise torbalayarak ikametimin en üst katının balkonuna koydum" şeklinde konuştu.