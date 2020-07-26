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Muğla'da dehşet anları kamerada! Köpek ordusu kadına saldırdı

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Giriş: 26.07.2020 11:45
Güncelleme:26.07.2020 11:54
Son dakika haberi... Muğla’da yolda yürüyen bir kadın bir anda çok sayıda köpeğin saldırısına uğradı. O anlar güvenlik kamerasına anbean yansırken yardımına bir kişinin koşması sonucu köpekler dağıldı.

Muğla'nın Milas ilçesinde dün gündüz saatlerinde ürkütücü anlar yaşandı. Bir kadın sokakta yürüdüğü sırada bir anda çok sayıda köpeğin saldırısına uğradı.

Kenarda bekledikleri görülen 5-6 köpek kadının üzerine saldırdı. Çantasıyla kendisini korumaya çalışan kadının yardımına bir kişi koştu. Kadın o an yaşanan arbedede yer düştü.

Çevre sakinleri hayvanları çok sevdiklerini, ancak bu köpeklerin çok saldırgan olduğunu, bu olayın sıklıkla sürdüğünü, yetkililerin bir an önce müdahale etmesi gerektiğini kaydetti.

Hayrettin ŞAŞMAZ/SABAH

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