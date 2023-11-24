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Muğla’da anne cinayeti: Boğazından bıçaklayarak öldürdü

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Giriş: 24.11.2023 23:39
Muğla’nın Bodrum ilçesi Umurça Mahallesi’nden yaşanan dehşet anları adeta kan dondurdu. 16 yaşındaki çocuk annesini boğazından bıçaklayarak canından etti. Ekipler olayla ilgili soruşturma başlattı.
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