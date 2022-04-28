28 Nisan 2022, Perşembe
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Muğla’da 80 milyonluk vurgun yapan ‘Süperstar’ Alev’in ifadesi ortaya çıktı
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kar payı vaadiyle pek çok vatandaştan 80 milyon TL topladığı öne sürülen, 'Süperstar' lakaplı Alev Yücel'in ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Alev Yücel'in, ifadesinde "Kimseyi dolandırmadım. Gazetelerde haberler çıktığı için şikayetçi sayısı arttı" dediği belirtildi.