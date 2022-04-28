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Muğla’da 80 milyonluk vurgun yapan ‘Süperstar’ Alev’in ifadesi ortaya çıktı

DHA
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Giriş: 28.04.2022 09:10
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, kar payı vaadiyle pek çok vatandaştan 80 milyon TL topladığı öne sürülen, 'Süperstar' lakaplı Alev Yücel'in ifadesi ortaya çıktı. Tutuklanan Alev Yücel'in, ifadesinde "Kimseyi dolandırmadım. Gazetelerde haberler çıktığı için şikayetçi sayısı arttı" dediği belirtildi.
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