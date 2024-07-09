Muğla ve Karabük’te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

Muğla’nın Bodrum ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Karabük'te ise dik ve engebeli arazide söndürme çalışmaları devam ediyor. İşte tüm detaylar…

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