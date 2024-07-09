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Muğla ve Karabük’te orman yangını! Havadan ve karadan müdahale

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
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Giriş: 09.07.2024 16:09
Muğla’nın Bodrum ilçesindeki yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Karabük'te ise dik ve engebeli arazide söndürme çalışmaları devam ediyor. İşte tüm detaylar…
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Muğla ve Karabük’te orman yangını!
Muğla ve Karabük’te orman yangını!
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