Muğla ve Antalya’da orman yangınları!

Muğla’nın Menteşe ilçesinde çıkan orman yangınına ekipler karadan ve havadan müdahale etti. Alevleri kontrol altına alma çalışmaları sürüyor. Öte yandan Antalya’nın Kumluca ilçesinde de bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Ekipler alarma geçti. İşte tüm detaylar…

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