Muğla Marmaris'te hava durumu nasıl olacak? Rüzgar devam edecek mi? Uzman isim A Haber canlı yayınında anlattı

Yangın bölgesinde hava nasıl olacak? A Haber muhabiri Kübra Bal Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden detayları aktardı. Meteoroloji Hava Tahmin Uzmanı Fevzi Burak Tekin, havanın notlarını anlattı. Tekin, "Yaptığımız son değerlendirmelerde göre Muğla ve çevresinde an itibariyle parçalı az bulutlu bir hava hakim. Hava sıcaklığı 35 derece. Yüzde 28 dolaylarında nem var. Rüzgar ise 10-20 km/saat hızla kuzey yönlerden esiyor. Önümüzdeki 4 güne baktığımızda ise yine Marmaris ve çevresinde yağış beklemiyoruz. Parçalı az bulutlu bir hava hakim olacak. Özellikle hava sıcaklığı 4 gün boyunca 33-35 derece arasında seyrederken gece sıcaklığı ise 22-24 derece civarında olacak. Nem miktarı önümüzdeki 4 gün boyunca yüzde 20-30 minimum düzeyde en fazla ise yer yer yüzde 60-80 dolaylarına çıkmasını tahmin etmekteyiz. Marmaris ve çevresinde rüzgarın kuzey ve kuzeybatı yönlerden orta kuvvette esmesini tahmin etmekteyiz. Bu da 20-30 km/saat anlamına geliyor. Ama hamleli yani zaman zaman hızını 50 km/saate çıkarmasını beklemekteyiz." ifadelerini kullandı.

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