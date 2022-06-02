Muğla Fethiye'de zehirli yılan paniği! Yatak odasına gizlendi… 🐍

Son dakika haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki zehirli yılan paniğe neden oldu. Evin yatak odasında gizlenen yılan bakın nasıl çıkarıldı.

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