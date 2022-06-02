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Muğla Fethiye'de zehirli yılan paniği! Yatak odasına gizlendi… 🐍

İHA
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Giriş: 02.06.2022 10:08
Son dakika haberi... Muğla'nın Fethiye ilçesindeki bir eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki zehirli yılan paniğe neden oldu. Evin yatak odasında gizlenen yılan bakın nasıl çıkarıldı.
Zehirli yılan paniği! Yatak odasına gizlendi… ZEHİRLİ YILAN PANİĞİ! YATAK ODASINA GİZLENDİ…

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Zehirli yılan paniği! Yatak odasına gizlendi
Zehirli yılan paniği! Yatak odasına gizlendi
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