21 Şubat 2023, Salı
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Muğla Fethiye'de vatandaşları tedirgin eden görüntü! Deniz suyu çekildi
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan görüntü vatandaşları da tedirgin etti.