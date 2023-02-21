21 Şubat 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Muğla Fethiye'de vatandaşları tedirgin eden görüntü! Deniz suyu çekildi

Muğla Fethiye'de vatandaşları tedirgin eden görüntü! Deniz suyu çekildi

AA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.02.2023 09:21
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, deniz suyu kıyıdan yaklaşık 10 metre çekildi. Denizin çekilmesiyle birlikte ortaya çıkan görüntü vatandaşları da tedirgin etti.
Fethiye’de tedirgin eden görüntü
Fethiye'de tedirgin eden görüntü
Hatay günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Hatay günün ilk ışıklarıyla havadan görüntülendi
Sağlık çalışanından hayati uyarı
Sağlık çalışanından hayati uyarı
Aleyna’nın sağlık durumu nasıl?
Aleyna'nın sağlık durumu nasıl?
Mehmetçik deprem bölgesine helikopterle yardım taşıdı
Mehmetçik deprem bölgesine helikopterle yardım taşıdı
Mehmetçik vatandaşa botunu verdi
Mehmetçik vatandaşa botunu verdi
Hera sahiplerinin hayatını kurtardı
"Hera" sahiplerinin hayatını kurtardı
Taha Duymaz ile kız kardeşi yaşamını yitirdi
Taha Duymaz ile kız kardeşi yaşamını yitirdi
Yaşadığı dehşeti A Haber’de anlattı
Yaşadığı dehşeti A Haber'de anlattı
Haluk Levent’i dolandırıcılıkla suçlayan Deniz Akkaya ses kaydını yayınladı
Haluk Levent’i dolandırıcılıkla suçlayan Deniz Akkaya ses kaydını yayınladı
Enkazlardaki büyük tehlike: Asbest
Enkazlardaki büyük tehlike: Asbest
Taşınma ve barınma ödeneği
Taşınma ve barınma ödeneği
Daha Fazla Video Göster