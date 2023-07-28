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Muğla Fethiye'de orman yangını

A Haber
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Giriş: 28.07.2023 15:10
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale başlatıldı.
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