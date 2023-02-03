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Müge Anlı’yı çıldırtan olay! Küçük kız için vakit daralıyor: İlacını almazsa ölecek!

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Giriş: 03.02.2023 16:31
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Fatma Hanım, 15 yaşındaki böbrek hastası kızı Medine'nin kaçırıldığını söyleyerek yardım istedi. Kızından 19 gündür haber alamadığını söyleyen acılı anne, Medine'nin ilaçlarını almadığı takdirde öleceğini ifade etti. Müge Anlı canlı yayında Medine'yi kaçıran kişiye çağrıda bulundu. İşte yaşananlar...
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