20 Ocak 2022, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Müge Anlı'nın hastalığı nedir? Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı! Müge Anlı izle
Ekranların en sevilen isimlerinden olan Müge Anlı, canlı yayında hastalığını açıkladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla sayısız kaybı bulan ve faili meçhul cinayetleri çözen usta sunucu, yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü. Programda konuklardan birinin yaptığı yorum üzerine hastalığına dair konuşma yapan Müge Anlı bakın neler söyledi.