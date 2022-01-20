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Müge Anlı'nın hastalığı nedir? Müge Anlı canlı yayında hastalığını açıkladı! Müge Anlı izle

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Giriş: 20.01.2022 14:52
Ekranların en sevilen isimlerinden olan Müge Anlı, canlı yayında hastalığını açıkladı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla sayısız kaybı bulan ve faili meçhul cinayetleri çözen usta sunucu, yaptığı açıklamayla hayranlarını üzdü. Programda konuklardan birinin yaptığı yorum üzerine hastalığına dair konuşma yapan Müge Anlı bakın neler söyledi.
Müge Anlı’nın hastalığı nedir?
Müge Anlı'nın hastalığı nedir?
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