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Müge Anlı’daki Sevgi Demirci olayında yeni gelişme: Silivri'ye gömdüm arada bir suluyorum

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2023 16:43
Müge Anlı ile Tatlı Sert'te gündem olan Sevgi Demirci olayında korkunç detaylara ulaşıldı. Ünal Yurdakul'un Sevgi Demirci ile çocuklarını katledip gömdüğü ortaya çıktı. Müge Anlı, canlı yayında vahşetin detaylarını anlattı: Erdoğan Polat ile Mücahit'i de öldürmüş! İşte Müge Anlı'da yaşanan son dakika gelişmeleri...
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