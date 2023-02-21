21 Şubat 2023, Salı
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Müge Anlı’da stüdyo karıştı: Görsem suratına tükürürüm
Müge Anlı ile Tatlı Sert programına katılan Merve Köse eşi Doğan Köse'den 11 gündür haber alamadığını söyledi. Eşinin kızının ameliyat parasını alarak kaçtığını belirten Merve Köse, Müge Anlı'dan yardım istedi. Kayınpederi, genç kadının "Eşimin borçları vardı kredi çektim. Bütün borçlarını kapattım. Bunu yapmasına anlam veremiyorum" demesi üzerine canlı yayına bağlandı. Yaşlı adam, "İnsan evladıyla sınanır mı?" diyerek oğluna tepki gösterdi. Müge Anlı açıklamalar üzerine Doğan Köse'ye seslendi.