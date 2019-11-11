Müge Anlı'da şoke eden gerçek! 8 kadını aynı anda kandırdı

Müge Anlı'ya katılan Sevgi Demir, 41 yaşındaki Ömer Sırtaş'ın kendisiyle birlikte 8 kadınla birlikte olduğunu toplam 5 çocuğunun olduğunu açıkladı. Evli olduğunu ve birçok kadını imam nikahıyla kandırdığını belirten Sevgi Demir, Müge Anlı canlı yayınında Ömer Sırtaş'ın zengin kadınlarla birlikte olduğunu söyledi.