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11.11.2019

Müge Anlı'da şoke eden gerçek! 8 kadını aynı anda kandırdı

Müge Anlı'ya katılan Sevgi Demir, 41 yaşındaki Ömer Sırtaş'ın kendisiyle birlikte 8 kadınla birlikte olduğunu toplam 5 çocuğunun olduğunu açıkladı. Evli olduğunu ve birçok kadını imam nikahıyla kandırdığını belirten Sevgi Demir, Müge Anlı canlı yayınında Ömer Sırtaş'ın zengin kadınlarla birlikte olduğunu söyledi.

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