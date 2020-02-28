Müge Anlı'da kocası Sezai Harman'ı öldürmekle suçlanan kadının şoke eden görüntüleri ortaya çıktı |Video

Müge Anlı'da araştırılan Manisalı çiftçi Sezai Harman'ın ölümüyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Evli ve iki çocuk babası Sezai Harman, eşi Ayşe Hanım tarafından zehirlenerek mi öldürüldü? Akılalmaz ölüm hakkında çeşitli iddialar ortaya atılırken, Müge Anlı, Harmalı'nın ölümüyle ilgili vücudunda zehir bulunduğunu açıkladı. Yaşanan gelişmelerin ardından Müge Anlı'nın bugünkü yayınında Ayşe Hanımın görüntüleri ortaya çıktı. Ortaya çıkan görüntülerden sonra ise Ayşe Hanım'ın, "Bana tecavüz etti, üstümü başımı parçaladı" dediği damadı Fuat Dağcı, "Artık gerçeği itiraf et, kaçışın kalmadı" diyerek canlı yayında Sezai Harman'ın ölümünün aslında cinayet olduğunu bir kez daha ileri sürdü. İşte Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan o anlar...