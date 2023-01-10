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Videolar Yaşam Videoları Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetinde son dakika gelişmesi | Kayınbabası tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını iddia etti

Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetinde son dakika gelişmesi | Kayınbabası tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını iddia etti

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Giriş: 10.01.2023 14:47
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Günlerce arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına devam edildi. avanın üçüncü duruşmasında anne S. Yağal, kayınbabası tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını iddia etti.
Müslüme Yağal cinayetinde son dakika gelişmesi
Müslüme Yağal cinayetinde son dakika gelişmesi
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