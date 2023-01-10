10 Ocak 2023, Salı
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Müge Anlı'da gündeme gelmişti! Müslüme Yağal cinayetinde son dakika gelişmesi | Kayınbabası tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını iddia etti
Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Türkiye'nin gündemine bomba gibi düşen Müslüme Yağal cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Günlerce arandıktan sonra cansız bedeni bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüne ilişkin haklarında çeşitli suçlardan dava açılan biri tutuklu 4 aile yakınının yargılanmasına devam edildi. avanın üçüncü duruşmasında anne S. Yağal, kayınbabası tarafından "cinsel saldırı"ya uğradığını iddia etti.