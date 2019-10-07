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07.10.2019
Müge Anlı'da bugün | Sibel Altan'ın başına ne geldi?
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programında birbirinden esrarengiz konular ele alındı. 15 günlük gelin Sibel Altan'ın başına ne geldi? MÜGE ANLI İLE TATLI SERT PROGRAMIN TAMAMINI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
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