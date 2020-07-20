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Müge Anlı’da araştırılan cinayette itiraf geldi! Canlı yayında gözyaşlarını tutamadı

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Giriş: 20.07.2020 13:28
Güncelleme:20.07.2020 13:32
45 yaşındaki Figen Karadağ ve 24 yaşındaki oğlu Mert Karadağ, birikmiş paralarıyla ev almak için memleketleri Kars’a gelmiş ancak anne ve oğul bir anda ortadan kaybolmuştu. 10 Temmuz’dan itibaren annesi ve kardeşinden haber alamayan Şeyda Karadağ ailesini bulmak için Müge Anlı ve ekibinden yardım istemişti. Başlatılan arama çalışmaları sonrası anne oğulun cinayete kurban gittiği ortaya çıkarken katil zanlısından itiraf geldi. Annesi ve kardeşinin öldürüldüğünü öğrenen Şeyda aldığı haberle yıkılırken, canlı yayındaki sözlerinin karşısında Müge Anlı gözyaşlarını tutamadı.
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