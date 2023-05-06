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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayeti davasında karar açıklandı! 'Vicdanım son derece rahat' diyerek beraatini talep etti

İHA
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Giriş: 06.05.2023 16:51
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme oturan Metin ve Necla Büyükşen cinayeti davasında flaş gelişme yaşandı. Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada Ertuğrul Çelik, 2 kez müebbet hapis cezası aldı.
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