06 Mayıs 2023, Cumartesi
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Müge Anlı’da araştırılan Büyükşen cinayeti davasında karar açıklandı! 'Vicdanım son derece rahat' diyerek beraatini talep etti
Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla gündeme oturan Metin ve Necla Büyükşen cinayeti davasında flaş gelişme yaşandı. Büyükşen çiftinin av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin 3'ü tutuklu 4 sanığın yargılandığı davada Ertuğrul Çelik, 2 kez müebbet hapis cezası aldı.