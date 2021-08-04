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Müge Anlı ve Dostları afet bölgesinde! Yaraları sarmak için harekete geçti.

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Giriş: 04.08.2021 08:44
Güncelleme:04.08.2021 08:53
Araştırmacı gazeteci Müge Anlı, Antalya Manavgat'taki afet bölgesi için harekete geçti. Türk Kızılayı iş birliği ile bölgeye kurulan aşevi ile yangınla mücadele edenlere sıcak yemek ikram edilmeye başlandı.

Ege ve Akdeniz'de süren yangınlar ülkenin dört bir yanını seferber etti. Müge anlı ve Dostları Aşevi afet bölgesine çıkarma yaptı. Araştırmacı gazeteci Müge Anlı Antalya Manavgat'taki afet bölgesine sıcak yemek seferberliği başlattı. Yangın bölgesine giden Müge Anlı, yaraları sarmaya çalışırken Müge Anlı ve Dostlarının kurduğu aşevinden yangın söndürme çalışmalarına katılan görevlilere ve gönüllü vatandaşlar sıcak yemek ikram edildi. Kızılay aracılığıyla dağıtılan yardımlar afet sonlanıncaya kadar devam edecek.

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Müge Anlı ve Dostları afet bölgesinde! Yaraları sarmak için harekete geçti.
Müge Anlı ve Dostları afet bölgesinde! Yaraları sarmak için harekete geçti.
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