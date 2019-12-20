Müge Anlı korkunç cinayetin detaylarını canlı yayında anlattı |Video

Müge Anlı canlı yayınında 3 yıl sonra ortaya çıkartılan Mehmet Muharrem Elbay cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi yaşandı. Elbay'ın bağ evinde korkunç bir şekilde katledildiği yıllar sonra ortaya çıktı. Gözaltına alınan Zeynep Ergül'ün cezaevindeki eşi Ercan, kan donduran cinayeti itiraf etti. Müge Anlı korkunç cinayetle ilgili detayları ilk kez canlı yayında anlattı. Vahşice katledilen Mehmet Elbay'ın kızı Büşra stüdyoda gözyaşlarına boğuldu. Büşra'nın gözyaşları karşısında Müge Anlı da duygulandı gözleri doldu. 20 Aralık Cuma Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yaşanan son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...