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Müge Anlı izleyicilerinin bağışlarıyla iki mobil aşevi daha hizmete giriyor!

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Giriş: 29.07.2020 11:36
Güncelleme:29.07.2020 11:37
ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programıyla birçok faili meçhul cinayeti aydınlatan ve kayıpları bulan Müge Anlı, imza attığı sosyal sorumluluk projeleri ile de adından söz ettirmeye devam ediyor. Sevgi İzi ve Pati Buldular projeleriyle insanların yardımına koşan Müge Anlı, Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık’la birlikte başlattığı aşevi kampanyasıyla da insanların yardımına koşuyor. İzleyicilerin desteğiyle bugüne kadar 6 aşevi için bağış toplayan Müge Anlı, gelen yardımlarla birlikte 2 yeni aşevini daha hayata geçirdi.
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