24 Temmuz 2021, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çiftini öldüren kiralık katilin hedefindeki isim ilk kez konuştu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programında araştırılıyordu! Büyükşen çiftini öldüren kiralık katilin hedefindeki isim ilk kez konuştu

DHA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.07.2021 11:38
Konya'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde öldürülen Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin katilleri Müge Anlı ile Tatlı Sert'te aranmış, olay tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Yapılan araştırma sonucunda yaşlı çiftin kiralık katil tarafından yanlışlıkla öldürüldüğü ortaya çıktı. Kiralık katilin asıl hedefindeki Hüseyin K. ilk kez konuştu. Esra Taş ile kısa süreli bir ilişkisinin olduğunu onun dışında bir şey yaşamadıklarını belirten Hüseyin K., "Olay gecesi benim evimde de ailemden 5 kişi vardı. Bende ailemi kaybedebilirdim. Metin amca ve Nejla teyze için çok üzgünüm. Bende soruşturmayı takip edeceğim" dedi.
İnsanlığı ilham olan hayatlar!
İnsanlığı ilham olan hayatlar!
Yoğurdun kaymağını alıyorlar yerine süt tozu ekliyorlar!
Yoğurdun kaymağını alıyorlar yerine süt tozu ekliyorlar!
Ojede büyük tehlike! Sandığınız kadar masum değil
Ojede büyük tehlike! Sandığınız kadar masum değil
Alibeyköy Barajı'nda korkutan olay!
Alibeyköy Barajı'nda korkutan olay!
Büyükşen çiftini öldüren katilin hedefindeki isim ilk kez konuştu
Büyükşen çiftini öldüren katilin hedefindeki isim ilk kez konuştu
Odun toplamak için çıktı bir daha dönmedi! Her yerde aranıyor
Odun toplamak için çıktı bir daha dönmedi! Her yerde aranıyor
Tatilciler dönüş yolunda!
Tatilciler dönüş yolunda!
Maçka saldırısında flaş gelişme!
Maçka saldırısında flaş gelişme!
Cinayet gibi kazada skandal savunma!
Cinayet gibi kazada skandal savunma!
Doğal antidepresan: Kaju
Doğal antidepresan: Kaju
Sıcak hava nehirleri vurdu!
Sıcak hava nehirleri vurdu!
Vatandaşın imdadına AK Parti yetişti!
Vatandaşın imdadına AK Parti yetişti!
Daha Fazla Video Göster