Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın tek parça full izle | Müge Anlı'da bugün (17 Eylül Salı) ne oldu? |Video

Müge Anlı ile Tatlı Sert bugün (17 Eylül Salı) yine izleyicileri ekrana kilitledi. Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren ve hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen Müge Anlı ile Tatlı Sert programının 19 Eylül Salı tarihli yayınının videosunu tamamını kesintisiz tek parça olarak buradan izleyebilirsiniz