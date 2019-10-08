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08.10.2019
Müge Anlı ile Tatlı Sert canlı yayın tek parça full izle | 08 Ekim 2019
Müge Anlı'nın sunumuyla ekrana gelen ATV'nin fenomen programı Müge Anlı ile Tatlı Sert yine karanlıkta kalmış olayları aydınlatmaya devam ediyor. Müge Anlı'da bugün (08 Ekim Salı) ne oldu? Mustafa'nın baba olarak bildiği Suat Bey canlı yayında ne dedi? 15 günlük gelin Sibel Altan bulundu mu? Alzheimer hastası olan Safya Arık'tan sevindiren haber... Müge Anlı ile Tatlı Sert'in 8 Ekim 2019 Salı günü yayınlanan bölümünün tamamını buradan kesintisiz izleyebilirsiniz.
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